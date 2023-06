Fratellini corrono in autostrada per recuperare i bagagli caduti dall'auto. Investiti e uccisi, arrestata la mamma: «Era ubriaca»

di Redazione web

Due fratelli sono morti nel tentativo di recuperare i bagagli caduti in autostrada dal Suv guidato dalla madre sul quale stavano viaggiando. I due, un bambino di 10 anni e una ragazza di 16, sono stati investiti da un'auto che non è riuscita a schivarli e li ha presi in pieno mentre correva a grande velocità. Per la tragica morte è stata arrestata proprio la loro mamma, accusata di omicidio colposo mentre era in stato d'ebbrezza.

I bagagli caduti in autostrada

Il drammatico incidente in cui sono morti i due fratelli, Amy, 16 anni, e Alan, 10 anni, è avvenuto domenica sulla 78 Freeway in California, vicino alla città di Vista.

Arrestata la mamma

Per la morte dei due ragazzini è stata arrestata la madre, Sandra Ortiz, 33 anni, che è accusata di omicidio colposo mentre era in stato d'ebbrezza e di non aver vigilato sull'incolumità dei figli. Lunedì, la famiglia delle vittime ha rilasciato una dichiarazione all'affiliata ABC di San Diego, KGTV, in cui si legge: «I nostri cuori sono pesanti mentre piangiamo la tragica perdita dei nostri amati figli, Amy e Alan». Amy era un'aspirante chef, che amava cucinare e preparare i pasti per i suoi fratelli, mentre Alan sognava di diventare un architetto.

