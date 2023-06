I vicini pensano che la famiglia sia in vacanza, poi la tragica scoperta: mamma, papà e i figli di 3 e 11 anni trovati morti. Mistero sulle cause

di Redazione web

Oggi sono stati riconosciuti e identificati dalla polizia i quattro corpi trovati senza vita in un appartamento nella zona ovest di Londra. Si tratta di una famiglia i cui corpi sono stati rinvenuti ieri nel pomeriggio dagli agenti. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che si sono preoccupati per le condizioni di salute di Michal Wlodarczyk, 39 anni, Monika Wlodarczyk, 35 anni, morti insieme ai loro figli Maja Wlodarczyk, 11 anni e Dawid Wlodarczyk, 3 anni.

Non sono ancora state rese note le cause dei decessi e, proprio oggi, la polizia metropolitana di Londra ha avviato i rilievi scientifici sui corpi per fare chiarezza su quanto accaduto nel borgo londinese.

Il caso a Hounslow, Londra

Il borgo inglese di Hounslow a Londra è ancora sotto choc per il ritrovamento della famigliola trovata morta in un appartamento nella giornata di ieri.

Il detective Linda Bradley è a capo delle indagini che hanno avuto inizio ieri, dopo le 15, quando, preoccupati per la salute della famiglia Wlodarczyk, alcune persone vicine alle vittime hanno allertato le forze dell'ordine.

L'investigatrice della polizia locale ha dichiarato: «Vorrei assicurare alla comunità che gli investigatori stanno lavorando per stabilire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente e che forniremo ulteriori aggiornamenti non appena ne avremo opportunità».

«I loro parenti più prossimi sono stati informati e saranno interrogati dagli investigatori e riceveranno supporto psicologico da persone qualificate che fanno parte della polizia locale», conclude Linda Bradley.

Le prime testimonianze

Secondo i vicini, si trattava di una famiglia polacca. Il signor Wlodarczyk lavorava come muratore, mentre la signora Wlodarczyk faceva le pulizie in un hotel, hanno detto i testimoni a Sky News.

A parlare dell'accaduto anche alcune mamme dei compagni di scuola della figlia 11enne dei Wlodarczyk, mamme che sostengono di non aver ricevuto notizie dalla famiglia da martedì scorso e che, per questo motivo, hanno pensato che fossero andati tutti in vacanza per festeggiare i 40 anni di Michal Wlodarczyk.

