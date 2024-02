La foto con l'ex nella pubblicità della compagnia aerea: «Non ho mai firmato niente, è stata scattata 10 anni fa. Posso denunciare?»

di Redazione Web

Una giornata come un'altra, seduti sulla sedia della cucina, una mano sotto il mento a reggere la testa troppo pesante e l'altra sul mouse, la rotella che scorre e scorre pigramente sulla home del nostro social "preferito". Poi, appare una pubblicità, come tante ne passano davanti agli occhi al giorno d'oggi, eppure... attira il nostro sguardo.

Perché? La foto di quella coppia, sorridente, abbracciata, è una nostra foto di anni e anni fa. Sembrerebbe uno scenario incredibile, ma è praticamente ciò che è successo a Heather, una ragazza che ha fatto una scoperta decisamente peculiare: un vecchio scatto di lei in compagnia del suo ex è stata utilizzato dalla Spirit Airlines sul suo sito web. Cosa fare? Sono arrivati diversi consigli...

Denuncia o non denuncia?

L'espressione decisamente confusa e sorpresa, nel video pubblicato dalla ragazza su TikTok vediamo, nello sfondo, una conversazione con un'amica.

L'amica risponde che a quanto pare è una pubblicità della Spirit Airlines che ha visto all'aeroporto LaGuardia: una foto di Heather che abbraccia il suo ex ragazzo: «Ma sarà stata scattata, non lo so, dieci anni fa. Io non ho mai firmato niente che gli permettesse di utilizzare una mia foto... Però, sinceramente, cosa posso fare?», chiede la ragazza, «Posso denunciare?».

Nella descrizione del video, Heather ha taggato la compagnia aerea, chiedendo spiegazioni. Moltissimi utenti le hanno consigliato di procedere con la denuncia, ipotizzando che magari potrebbe anche farci qualche soldo: «Fossi in te non li avrei nemmeno taggati prima di aver contattato un avvocato e aver preparato una strategia di attacco dato che ogni giorno in più che la foto rimane, tu prendi di più».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 14:43

