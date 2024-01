«Il tetto di casa sua è rovinato, si vede dalle foto aeree che abbiamo scattato», la telefonata choc del venditore allarma la proprietaria

Una preoccupazione sempre più pressante e diffusa, figlia dei nostri tempi e delle nuove tecnologie, è relativa alla privacy e al fatto che sempre più spesso sia difficile capire se sia garantita o meno e in che misura. Tra assistenti vocali che ascoltano ogni nostra parola per ricordarci che abbiamo bisogno del frigorifero nuovo e droni che volano a destra e manca riprendendo tutto ciò su cui si posa il loro "magico" occhio, sono molte le persone che esprimono le loro ansie riguardo la situazione.

Eppure, come si dice spesso, col tempo ci si abitua a tutto e finché non succede qualcosa di "strano" che possa far scaturire dubbi o sospetti, si continua a vivere con tranquillità. Una ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok, @aerithgirl, in cui racconta un episodio che l'ha choccata aprendole gli occhi: la telefonata di un venditore che ha notato lo stato pessimo del tetto di casa sua grazie a delle foto aeree scattate dall'azienda, e per questo ha deciso di farle una proposta commerciale.