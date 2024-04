Scivola nel vulcano attivo e muore a 31 anni sotto gli occhi del marito: voleva la foto ricordo al tramonto sul bordo del cratere

di Redazione Web

Una turista cinese ha perso la vita dopo essere caduta dentro il cratere di un vulcano attivo in Indonesia, proprio mentre si era messa in posa e suo marito le stava scattando una foto ricordo. La donna di 31 anni, secondo le prime ricostruzioni, è precipitata per circa 75 metri dopo essere inciampata e ai soccorritori sono state necessarie oltre due ore per recuperare il corpo.

La vicenda

Secondo i media locali Huang Lihong, questo il nome della turista 31enne, era salita sulla cima del vulcano nella giornata di sabato 20 aprile insieme al marito e una guida per poter assistere al tramonto e scattare delle foto ricordo.

Come riporta il DailyMail, mentre la donna era in posa la sua gonna si è incastrata in una roccia e per questo è inciampata, cadendo all'indietro davanti agli occhi del coniuge. Dwi Putro Sugiarto, capo del Dipartimento di Conservazione della regione di Banyuwangi, in Indonesia, ha affermato che si è trattato di un incidente e che i turisti dovrebbero sempre fare attenzione alla propria sicurezza quando scalano il Monte Ijen.

Secondo quanto riferito, il suo corpo sarà trasportato a Bali prima di essere riportato in aereo in Cina.

