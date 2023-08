«Mi sono lavata le mani (per settimane) con un pezzo di formaggio al posto del sapone: ecco come l'ho scoperto»

di Redazione web

La storia che la casalinga Miley di Vancouver, Washington, Stati Uniti, ha raccontato sul portale Reddit è diventata virale in tutto il mondo facendo anche il giro dei vari social. La donna, infatti, è una maniaca dell'ordine e della pulizia: nulla deve essere sporco o fuori posto in casa sua. Per questo, quando si è resa conto di essersi lavata le mani per settimane con un pezzo di formaggio, ha deciso di raccontare la sua esperienza agli utenti della piattaforma. La donna, nonostante la grande sorpresa, si è fatta una grossa risata per ciò che le è successo.

Il racconto di Miley

Il racconto di Miley ha suscitato l'ilarità generale all'interno del portale Reddit. La casalinga ha esordito dicendo: «Io sono una persona che è sempre cresciuta circondata dall'ordine, dal profumo della biancheria pulita e dalla sensazione di pulito che si ha quando si indossano i panni inamidati. Perciò, non riesco proprio a capacitarmi di ciò che mi è successo e, a pensarci, mi viene solamente da ridere. Da qualche settimana, la saponetta che era sopra il lavandino in bagno non produceva schiuma quando la utilizzavo ma non mi sono mai chiesta il perché, dato che, so che ne esistono di naturali che non possiedono agenti schiumogeni. Quindi, mi dissi "Al supermercato avrò sbagliato a comprarla, pazienza". Il tempo, però, passava e la saponetta non si scioglieva nemmeno ma aveva sempre le solite dimensioni, quindi (so che è una cosa stupida) ma ho morso un angolino e ho scoperto che non si trattava di sapone ma di cheddar piccante. Quello che penso, è che una sera io e mio marito abbiamo invitato amici a casa per una cena e, forse, qualcuno di loro che era brillo ha portato il formaggio in bagno lasciandolo lì».

I commenti degli utenti social

La storia di Miley ha riscosso molto successo tra gli utenti più affezionati della piattaforma che si sono chiesti come abbia fatto la donna a non accorgersi di nulla.

