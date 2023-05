di Redazione web

Sono stati condannati entrambi all'ergastolo il padre e la madre del piccolo Finley Boden, vittima nel 2020 - a soli 10 mesi d'età - di uno degli omicidi più feroci della storia criminale recente del Regno Unito. Il processo a loro carico si è concluso oggi dinanzi al tribunale di Derby, in Inghilterra centrale: il 30enne Stephen Boden e la 22enne Shannon Marsden dovranno scontare rispettivamente almeno 29 e 27 anni di reclusione effettiva in carcere, prima di poter chiedere un'ipotetica libertà condizionata, ha stabilito la giudice Amanda Tipples a conclusione dell'ultima udienza di un caso seguito con emozione e orrore dai media britannici.

Morto il giorno di Natale

Finley venne ritrovato morto il giorno di Natale del 2020 nella casa della coppia a Chesterfield, nel Derbyshire: ucciso secondo le indagini di polizia dai suoi stessi genitori, a cui era stato riaffidato appena 39 giorni prima dopo un iniziale provvedimento di sospensione coatta della patria potestà. Come emerso nel processo, sul corpicino del bebè vennero individuati segni di ben 130 «spaventose lesioni», incluse 57 fratture o infrazioni delle ossa, 71 ematomi e almeno due bruciature di sigaretta sulla manina sinistra. Nei suoi polmoni furono inoltre trovare, all'atto dell'autopsia, tracce di fumo passivo di marijuana che i genitori risulta consumassero smodatamente.

Massacrato di botte e ucciso a 10 mesi: ergastolo per la coppia di genitori killer https://t.co/8uDmpBiFSg — Leggo (@leggoit) May 26, 2023

Le parole choc del giudice al processo

La giudice Tippeles ha descritto la morte del neonato come conseguenza di una «indicibile crudeltà», di violenze «selvagge e prolungate» frutto della perdita di controllo e del «sadismo» di mamma e papà: bollati fra l'altro entrambi come «abili e pervicaci mentitori».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA