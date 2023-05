Esce col trattore ma non torna a casa: trovato morto il giorno dopo nel dirupo L'uomo, che viveva a Matera, era andato in contrada Acquaviva di Miglionico per eseguire alcuni lavori in un terreno con il suo trattore







di Redazione web Il cadavere di un uomo di 53 anni - morto ieri in un incidente sul lavoro - è stato trovato oggi nelle campagne di Miglionico (Matera). L'uomo, che viveva a Matera, era andato in contrada Acquaviva di Miglionico per eseguire alcuni lavori in un terreno con il suo trattore. Ieri sera, però, non era rientrato a casa e stamani la moglie ha chiesto l'intervento dei Carabinieri: durante un controllo nella zona, i militari hanno trovato il trattore ribaltato in una zona particolarmente impervia e l'uomo, ormai senza vita, schiacciato dal mezzo. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 20:56

