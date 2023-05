Cade per strada a Lione, ricorre alle cure del pronto soccorso e dopo due mesi gli arriva una fattura di oltre 1.800 euro di spesa sanitaria. È quanto accaduto a un giovane di Macerata di 27 anni che ora, insieme a suo padre, non sa come far fronte alla cifra della fattura arrivata dalla Francia viste le difficoltà economiche e il lavoro saltuario.