Vuole fare un video social e precipita dal ponte: morto ragazzo di 17 anni. L'accusa del padre: «Non aveva nemmeno il telefono»

Un ragazzo di 17anni, Anthony Luna, è morto a Los Angeles dopo essere caduto dal ponte della 6th street. Secondo una prima ricostruzione della tragedia fatta dalla polizia della metropoli della California, il giovane si era arrampicato sul ponteper girare un video della sua acrobazia da pubblicare sui social.

«È scivolato mentre si arrampicava sugli archi del ponte»

«È scivolato mentre si arrampicava su uno degli archi del ponte per pubblicare, a quanto pare, un video sui social media. Quel luogo ha generato un grande orgoglio a Los Angeles, ma, purtroppo, è anche servito da sfondo per tragedie come questa», ha detto il capo della polizia di LA Michel Moore.

Un ponte da 588 milioni di dollari

Infatti, non si tratta della prima volta in cui si verifica un evento simile: il ponte da 588 milioni di dollari, inaugurato a luglio, è stato chiuso più volte a causa di episodi di vandalismo e acrobazie.

Il padre contro la versione della polizia

Ma Paul Luna, padre del 17enne che doveva diplomarsi quest'anno, non crede alla versione resa nota dalla polizia: "Non stava facendo un video per i social, non aveva neanche il telefono - ha spiegato ai media statunitensi - Il ponte è poco sicuro".

