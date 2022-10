Il figlio muore a 21 anni, il papà chiede lo sperma per la fecondazione: «Aiutatemi a diventare nonno»

di Redazione web

Baruch Ben Ygal ha perso il figlio nel 2020. Adesso, l'unico pensiero che lo aiuta ad andare avanti è la possibilità di ottenere il suo sperma e diventare nonno, grazie alla fecondazione in vitro. Una eventualità che in Israele non è così remota, grazie a una legge che potrebbe presto essere approvata.

Malore in casa, Sara muore a 30 anni: il fidanzato rientra e la trova senza vita in bagno

Francesco Valdiserri, il dolce messaggio di Francesco Totti: «Per me sarai sempre un angelo»

Il caso

Amit Ben Ygal era un soldato dell'esercito israeliano. È morto a 21 anni nel maggio del 2020, durante un'operazione militare, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del padre. «Ancora oggi non riesco a pronunciare la parola morte, mio figlio era tutta la mia vita», racconta il 53enne ai media locali. La sua speranza è ottenere lo sperma di suo figlio, per riavere in un nipote un po' di lui. «Voglio essere di nuovo felice, voglio vedere uno o due figli di Amit Ben Ygal in questa casa, per lo Shabbat, per le vacanze. L'esercito ha la responsabilità di aiutarmi a diventare nonno».

La legge fa discutere

La legge che permette di ottenere lo sperma dai morti è stata discussa e approvata in prima istanza. Ora si aspetta il via libera definitivo. Dopo l'approvazione senza riserve in prima lettura, il testo è stato comunque oggetto di critiche, in particolare da parte dei rabbini, come sottolineato da Binyamin David del Puah Rabbinal Institute: «Comprendiamo il dolore delle famiglie dei soldati uccisi, ma c'è un problema etico nell'usare un bambino come commemorazione del padre defunto. Se il soldato avesse conosciuto la madre di suo figlio non è detto che avrebbe acconsentito ad avere un bambino con quella donna».

Morto per strada durante una rissa da bar. «Si era messo in mezzo per aiutare un amico», aveva 27 anni

Lo sperma di Amit

La donna che nel 2020 era fidanzata con Amit non è d'accordo con la gravidanza per fecondanzione in vitro, ma suo padre Baruch non ha intenzione di arrendersi: «Mi hanno contattato centinaia di donne che desiderano diventare la madre di mio nipote».

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ1dEy pic.twitter.com/RZPCb4Ut9P — Leggo (@leggoit) October 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA