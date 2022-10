Morto per strada durante una rissa da bar. «Si era messo in mezzo per aiutare un amico», aveva 27 anni

Morto per aiutare un amico durante una rissa. Lumturi Zeqja, 27 anni, se n'è andato davanti ai suoi amici, vittima di una scazzottata da bar avvenuta a Londra domenica sera. Un filmato scioccante mostra gli amici del ragazzo implorarlo di restare in vita, mentre giace nel giardino del cocktail bar dopo lo scontro.

Cosa è successo

Il ragazzo si trovava nel locale in zona Church Lane, quando intorno alle 23 di domenica sera uno dei suoi amici è stato coinvolto in una maxi-rissa. Vedendolo in difficoltà, è intervenuto per aiutarlo, ma durante il faccia a faccia con un altra persona ha avuto la peggio. Quando i soccorsi sono arrivati al locale, il 27enne era già morto. L'altra persona coinvolta, un 20enne, è stato portato all'ospedale con ferite gravi ma non è in pericolo di vita. La polizia sta indagando su quanto accaduto e per il momento non sono stati disposti arresti. Un'autopsia sul corpo della vittima aiuterà a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Come vanno le indagini

A raccontare la dinamica dell'incidente è stata sua cugina Violet: «Viveva a Londra da 13 anni, era un gran lavoratore. Si è messo in mezzo a una rissa per separare il suo amico e l'hanno ucciso - dice all'Evening Standard - È stato coraggioso. Quell'assassino ce lo ha portato via negli anni più belli». L'investigatore capo che sta indagando sul caso ha spiegato che «l'indagine sta procedendo a ritmo sostenuto e stiamo perseguendo una serie di linee di indagine. La nostra priorità è trovare la persona responsabile e ottenere giustizia per la vittima e la sua famiglia».

