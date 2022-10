Francesco Valdiserri, il dolce messaggio di Francesco Totti: «Per me sarai sempre un angelo»

Francesco Valdiserri è morto a 18 anni, investito a Roma su via Cristoforo Colombo da un'auto pirata, guidata da una donna con patente ritirata e risultata positiva ad alcol e cannabis. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati, ce n'è uno speciale. Quello di Francesco Totti, idolo di Luca e Paola, che nel 2003 avevano deciso di chiamare il figlio come il calciatore della Roma.

Il messaggio di Totti

«Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai sa dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco... Oggi cosa puoi dire?», scrive Francesco Totti in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. «Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo».

Francesco Valdiserri, morto a 18 anni: sabato i funerali. Alla 23enne alla guida era già stata sospesa la patente https://t.co/tfV2HrvSAe — Leggo (@leggoit) October 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 21:54

