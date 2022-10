Incidente frontale a Lecco: auto contromano sulla superstrada, morte sul colpo madre e figlia FOTO

di Redazione web

Un incidente sulla strada statale 36, che collega Milano alla Valtellina, è costato la vita a due donne di 27 e 56 anni, che secondo i primi accertamenti sarebbero madre e figlia. Lo schianto mortale è avvenuto a causa di una delle due macchine coinvolte, che stava viaggiando contromano. Una terza persona è rimasta ferita, si tratta di un 47enne. Le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente a Lecco

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza di Dervio, dentro l'omonima galleria in direzione nord, verso Sondrio. Le due automobili coinvolte si sono scontrate frontalmente. Le due donne, guidatrice e passeggera, sono rimaste uccise sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo verificare il decesso delle due vittime. La terza persona coinvolta è stata trasportata all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Gli investigatori sono al lavoro per recuperare e analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza.

