La fidanzata muore d'infarto mentre partorisce la loro bambina: «Le ho scritto "ti amo" ma non ha mai risposto»

Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante un pranzo di famiglia

La compagnamentre mette al mondo la loroSamantha Thomas, 21 anni, ha scritto al suo partner Patrick Ratcliffe mentre era in ospedale per partorire. Durante tutta la notte ha continuato a mandargli messaggi fino a quando ha smesso.L'ultimo messaggio che le ha scritto il 22enne di Stoke-on-Tren è stato "ti amo Sammy", ma la donna non ha mai letto quelle parole perchè quando sono arrivate sul suo telefono lei era già morta. Samantha è deceduta a causa di un infarto durante un cesareo d'urgenza senza che potesse nemmeno vedere la sua bambina.La donna era stata portata in ospedale, ma per i medici non c'era alcuna urgenza. Nel corso della notte lei e il compagno si sono mandati una serie di messaggi, poi il 22enne preoccuopato dall'assenza di risposta è andato in ospedale dove i medici gli hanno detto che era morta. Sammy e Patrick si sono innamorati dopo aver lavorato nello stesso magazzino, sono andati subito a vivere insieme e dopo qualche mese la 22enne è rimasta incinta.A poche settimane dal parto sono cominciati i primi problemi: la pressione della donna era aumentata, il bambino sembrava non crescere bene, poi una notte si è svegliata con forti dolori al petto e il compagno l'ha portata in ospedale. I medici hanno detto all'uomo di tornare a casa, ma lui ha continuato a sentirsi tutta la notte con Samantha fino a quando non ha risposto più. Le sue condizioni sono peggiorate e i dottori l'hanno sottoposta a un cesareo d'urgenza, ma nel parto la 21enne è morta.