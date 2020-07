Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante un pranzo di famiglia

Lo credono morto e gli fanno il funerale: dopo 4 mesi trovato vivo mentre vaga per il cimitero

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 19:03

sbrabata dal. La piccola Scarlett Pereira aveva solodi vita quando è stata aggredita e sbranata dal cane dei suoi nonni mentre era ina casa loro a East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti.La bambina era andata a pranzo con i genitori dai nonni, quando la mamma, poco prima che si mettessero a tavola, l'ha messa seduta in terra sul prato. A quel punto il cane di famiglia si è avventato su di lei fino ad ucciderla. Immediatamente sono intervenuti alcuni parenti e altri hanno chiamato la polizia, ma il cane si è staccato dalla bimba solo dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da uno degli agenti.Purtroppo per la bambina non c'è stato nulla da fare, mentre invece due familiari che hanno provato a salvarla hanno riportato diverse lesioni alle braccia. Non è chiaro cosa possa essere scattato nell'animale, forse la gelosia, ma tutti hanno garantito che mai aveva dato segni di aggressività in passato. Come riporta la stampa locale ora è stata avviata una raccolta online sulla piattaforma GoFundMe per aiutare i genitori Manny e Brianne Pereira ad organizzare le esequie della piccola.