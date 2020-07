Tragedia a Mykonos, Carlotta muore in vacanza: aveva festeggiato 18 anni pochi giorni fa

di Egle Priolo

La vacanza per festeggiare la maturità e i suoi 18 anni si è trasformata in una tragedia., la giovane perugina morta all'alba di giovedì in un incidente stradale sull'isola di Mykonos, aveva festeggiato la maggiore età solo pochi giorni fa, appena prima di partire per la Grecia.Le immagini della sua gioia, abbracciata al fidanzato, mentre gioca con le candeline e ride mentre apre la bottiglia di champagne, sono ancora lì, tra le storie di Instagram. La festa, in un bellissimo ristorante all'interno di un parco, era stata divertente ed emozionante e gli amici, sconvolti, non riescono ancora a credere che lei non ci sia più. La notizia della sua morte - nell'incidente in cui sono rimaste ferite anche le sette amiche che erano con lei, tutte a bordo delle due jeep scoperte finite fuori strada sugli scogli della provinciale Agios Stefanos-Fanari - ha lasciato infatti nella disperazione le famiglie e tutti i compagni delliceo classico Mariotti e del Giordano Bruno.Carlotta in una foto postata su InstagramSolare, allegra, bellissima, Carlotta aveva un sorriso che invitava alla felicità e che invece si è spento su una scogliera di Mykonos. Terribile l'impatto che l'ha fatta sbalzare fuori dall'auto : nonostante la corsa al centro sanitario di Mykonos i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.