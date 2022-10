Un fantasma in bagno, il video divide TikTok: «Porta via tua figlia». E lui risponde così

Fenomeni paranormali e strane presenze all'interno di un casa, bagno compreso. Un video, diventato virale negli ultimi giorni, sta dividendo gli utenti sul web e facendo discutere sempre di più. Un vero fantasma o un video artefatto?

Dietro l'aspetto tenero di questo uccellino, si nasconde una natura spaventosa: ecco quale

Fenomeni paranormali nel bagno

A pubblicare il video, che su TikTok ha raggiunto quasi nove milioni di visualizzazioni in pochi giorni, è stato l'account Experiencias Paranormales. Uno dei suoi gestori sostiene di essere in contatto costante, quasi quotidiano, con strane presenze all'interno della propria casa. In particolare, il video registrato con una telecamera lasciata a terra confermerebbe la tesi del giovane tiktoker: si sente un cane latrare per diversi secondi, poi all'improvviso la porta scorrevole della doccia si apre apparentemente da sola.

Il video divide gli utenti

Oltre ad accumulare quasi nove milioni di visualizzazioni, il video su TikTok è stato commentato da quasi cinquemila utenti. In tanti hanno deciso di dire la loro e si sono divisi tra chi crede che quelle strane e inquietanti presenze siano reali, e chi mostra tutto il proprio scetticismo.

«Hai una bambina piccola, in quella casa non è al sicuro, stai attento. Potresti aver bisogno di un esorcista» - scrivono alcuni utenti - «I cani hanno un sesto senso molto sviluppato, il tuo abbaiando ti stava già mettendo in guardia». «Ok, non ci crede neanche mia nonna. Bell'artefatto» - la posizione degli utenti più scettici - «Si vede chiaramente che la porta non si apre da sola». E ancora, c'è chi commenta con una certa ironia: «Meglio un fantasma che si lava ed è attento all'igiene di tante persone in carne e ossa per niente pulite».

La replica del tiktoker

Di fronte all'improvvisa e altisonante popolarità, con migliaia di commenti, il tiktoker che gestisce quell'account ha deciso di dire la sua. «State tranquilli e non preoccupatevi per me, mi occupo proprio del paranormale e non ho paura. Sì, ho una figlia di pochi mesi ma non sono affatto preoccupato per lei. Questi fenomeni ci sono sempre stati, anche se da quando è nata sono leggermente più frequenti» - ha spiegato il giovane - «Andare via di casa non avrebbe senso, succede lo stesso anche in casa di mia madre e di altri parenti. Non ho paura di tutto questo, vengo da una famiglia molto religiosa e so come comportarmi davanti a questi fenomeni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA