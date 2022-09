La pilota e il video durante il volo: «Quello era un ufo?». Il web reagisce così

Una pilota di aerei, durante un volo, sostiene di aver avvistato un ufo. E per dimostrarlo, ha pubblicato il video su TikTok.

Il video del presunto ufo su TikTok

La pilota, di nazionalità messicana era decollata da poco dall'aeroporto di Puebla, quando osservando il cielo, oltre le nubi, ha notato uno strano oggetto. «Il mio era un volo come gli altri, fino a quando non ho visto questo. Cosa credete che sia? Secondo voi è un ufo?», si chiede Ilse, che oltre ad essere una giovane pilota di aerei è anche una influencer molto seguita su Instagram e TikTok. Nel filmato, si vede un oggetto in lontananza, all'orizzonte, che scompare per poi ricomparire poco dopo.

La reazione del web

Proprio il grande seguito di questa giovane pilota è una delle ragioni per cui i commenti al video sono forse un contenuto ancora migliore del filmato stesso. «Probabilmente era Goku», scherza un utente. Ma molti commenti sono dello stesso, condivisibile tenore: «La voce automatica di sottofondo è ancora più inquietante dell'ufo stesso, forse anche lei stava pregando in una lingua sconosciuta».

