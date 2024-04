Camminava sulla rampa di accesso dell'autostrada: donna investita e uccisa da un'auto

di Redazione web

Una donna è stata travolta da un veicolo mentre camminava in autostrada. Il conducente dell'auto è stato arrestato, per lei il tragico incidente è stato fatale.

L'incidente

L'autostrada M6 collega grandi città inglesi, come Birmingham, Lancaster e Preston. Verso quest'ultima, una donna è stata investita e uccisa. La polizia e le ambulanze sono state chiamate sull'autostrada dopo la mezzanotte in seguito alla segnalazione di un incidente. Gli agenti hanno trovato una donna di 52 anni investita da un'auto mentre camminava sulla rampa di accesso tra la M6 e la M62. È stata dichiarata morta sul posto intorno all'una del mattino.

Le forze dell'ordine hanno dichiarato che «sono stati condotti vari tentativi per salvare la donna, ma nonostante i migliori sforzi dei soccorritori, purtroppo è stata dichiarata morta sul posto all'1:14».

Come si è conclusa la vicenda

Una porzione delle due autostrade è stata chiusa per ben 9 ore per gli accertamenti, ma sono state subito indicate delle deviazioni ai conducenti. Le telecamere del traffico nella zona hanno mostrato grandi code che si formavano mentre i pendolari mattutini tentavano di andare al lavoro. Le forze dell'ordine hanno approfittato del tragico incidente per ribadire agli automobilisti di guidare con prudenza nei giorni di pioggia, in quanto si prospetta maltempo in Inghilterra. L'uomo che guidava l'auto bianca che la ha investita è stato ritenuto colpevole della sua morte per guida pericolosa ed è stato arrestato.

