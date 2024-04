Incidente stradale choc, 18enne muore sul colpo: inutili i tentativi di rianimarla. «I ragazzi avevano bevuto troppo, indaghiamo»

di Redazione web

Due giovani in codice rosso

Non è stato possibile rianimare la giovane, mentre altri due passeggeri sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Le forze dell'ordine stanno indagando su questa tragedia. Da accertare le ragioni su cosa (o chi) abbia causato la perdita di controllo del veicolo. «Si tratta di giovani della zona che sicuramente tornavano da una serata dove hanno alzato troppo il gomito. Sono stati prelevati i campioni tossicologici che sono in corso di analisi…». Proseguono le indagini condotte dalla brigata della gendarmeria Castelnaudary. Dall’inizio del 2024, nove persone hanno già perso la vita sulle strade del dipartimento dell’Aude.





