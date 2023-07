Milionaria a 12 anni: jet privati, borse da 2000 euro, viaggi di lusso e...insulti alla mamma. Fan infuriati: «Viziata»

di Redazione web

Pixie Curtis sta vivendo una vita che la maggior parte dei bambini potrebbe solo immaginare. La dodicenne milionaria, infatti, prosegue la sua vita da preadolescente tra pubbliche relazioni e voli in jet privati godendosi shopping e lusso come una vera star.

Figlia di Roxy Jacenko, Pixy è stata vista sfoggiare borse del valore di oltre 2mila euro, come una Goyard, e durante un recente viaggio a Parigi, ha incontrato la direttrice editoriale globale di Vogue, Anna Wintour. Ma per i suoi follower è tutto un po' troppo eccessivo: ecco perché.

Polemiche contro la dodicenne milionaria

Le critiche alla dodicenne sono arrivate dopo che sua madre Roxy ha pubblicato messaggi scioccanti da parte di Pixie in cui le chiede di comprarle diversi regali costosi durante il viaggio dell'esperta di pubbliche relazioni a Los Angeles.

Nei messaggi, la giovane imprenditrice, ha chiamato sua madre di 43 anni, una «stupida s****za», per non essere a conoscenza di una marca di balsamo curativo. Quando Roxy ha chiesto a Pixie quali regali voleva che portasse dal suo viaggio, la giovane ha inviato a sua madre una lunga lista che includeva trucchi e vestiti Glossier di Aviator Nation e Urban Outfitters.

La lista dei regali da 10mila euro

L'episodio arriva solo poche settimane dopo che Pixie aveva creato una lista dei desideri per il suo dodicesimo compleanno, che era pari ad una somma di oltre 10mila euro.

Le critiche sui social

Una pioggia di commenti negativi si è riversata sulla dodicenne milionaria che, per quanto sia meritevole di uno spiccato spirito imprenditoriale, tende a rendersi «ridicola agli occhi di tutti», secondo i follower.

Sui social, infatti, in molti le scrivono: «Abbi rispetto per tua madre, sei quello che sei e lo devi a lei» e, ancora: «Quanto hai speso oggi ragazzina viziata?». Alcuni utenti, poi, si chiedono come faccia a relazionarsi con i suoi coetanei e se questo stile di vita non le abbia troppo montato la testa.

