Diventa nonno per la prima volta, alla nipotina regala una villa e un conto da capogiro: «Due giorni di vita ed è già milionaria»

di Redazione web

Diventa nonno per la prima volta e regala alla nipotina una villa da un milione di euro. Il multi-milionario inglese Barrie Drewitt-Barlow, con un patrimonio stimato a 200 milioni di sterline, ha deciso di esagerare per dare il benvenuto alla piccola Marina, partorita da sua figlia Saffron. Regalargli un completino o delle scarpette non sarebbe stato abbastanza per lui, così le ha intestato una villa da sogno e un fondo fiduciario da 5 milioni. In appena due giorni di vita, la piccola è già milionaria.

Uno yacht da 2 milioni per il figlio neonato, il papà gay non bada a spese: «La sorella ha uno chef privato...»

Papà si innamora del fidanzato della figlia: «Presto ci sposeremo»

Cosa ha raccontato

«Le ho appena comprato una nuova casa questo fine settimana del valore di 1 milione di sterline e ho incaricato un team di interior designer di entrare e ristrutturarla completamente per lei.

Lo yacht al figlio

Non è la prima volta che Barrie Drewitt-Barlow passa alle cronache per la sua generosità verso la famiglia. L'anno scorso, ha regalato al figlio appena nato Romeo uno yacht da 2,5 milioni di sterline, chiamandolo con il suo nome.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA