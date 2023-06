SuperEnalotto, centrato un "5" da 200.000 euro: ecco dove

di Redazione web

A Fiumicino si festeggia la vittoria di 200.000 euro al SuperEnalotto. Centrato un "5" da 198.196,21, presso il Bar Breccia in via del Centro Breccia, 2, nella zona compresa tra via della Muratella e via del Fontaline di Mezzaluna a Maccarese.

La vincita è stata realizzata grazie a una schedina Quick Pick. Oltre al “5” vincente, sono state registrate anche tre vincite da “4 stelle”, ciascuna del valore di 55.881 euro.

Nessun 6 nella prima estrazione settimanale

Nessun “6”, invece, nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18,8 milioni di euro, nel concorso di martedì 27 giugno. L'ultima volta che è stato centrato il bottino massimo era il 10 giugno 2023. Un fortunato giocatore di Teramo ha portato a casa un premio di 42,4 milioni di euro.

