Sparatorie in Germania nella tarda serata, 8 morti e 5 feriti gravissimi . Il bilancio è ancora provvisorio. Due sparatorie si sono verificate in due diversi locali di Hanau , città dell' Assia, in Germania , e diverse persone sarebbero rimaste uccise.Lo scrive la Dpa, citando la polizia locale, precisando che si tratterebbe di locali dove si fuma il narghilè. Hanau è a 20 km da Francoforte. Gli spari sono avvenuti in due bar. Ci sono anche parecchi feriti. Si parla di 5 feriti gravissimi.