Coronavirus, americano sceso dalla Westerdam scappa dalla quarantena: «Sto bene, non ho febbre»

King è fuggito dalla quarantena a cui sono stati sottoposti i passeggeri della nave da crociera approdata in Cambogia e dalla quale era scesa anche un'anziana americana di 83 anni, risultata poi positiva al virus., senza aspettare dei risultati degli esami, ed è arrivato a casa a Eugene, in Oregon, dopo un volo che lo ha portato a transitare per ben tre scali.King ha poi raccontato ai media locali come si è allontanato dall'albergo in cui si trovava in quarantena, ha detto di aver passato i controlli al suo arrivo negli Usa e ha assicurato di non avere alcun sintomo del coronavirus. È stato però costretto a cancellare il primo dei suoi tre show che hanno come tema la prevenzione dei suicidi. Secondo il suo racconto, sarebbe sgattaiolato fuori da una porta sul retro dell'albergo: un vigilante, che lo ha visto, gli ha intimato di non uscire, ma lui non lo ha ascoltato.