Coronavirus, «buco» nei controlli: donna infetta sulla nave da crociera, ma in 1200 sbarcano senza quarantena. Anche 5 italiani

Un vero e proprio 'buco' nei controlli sulper quanto riguarda la nave da crociera americana: tra gli oltre 1.200 passeggeri a bordo sbarcati nei giorni scorsi nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, c'erano anche cinque nostri connazionali, tre italiani e due italo-brasiliani. Sono sbarcati senza alcuna forma di quarantena e senza controlli particolari, scrive Repubblica e come confermato anche all'agenzia ANSA da fonti informate.A bordo della Westerdam, della compagnia, c'era una persona positiva al, un'anziana americana di 83 anni: i tre italiani potrebbero già essere rientrati in Italia mentre i due italo-brasiliani in Brasile. Verifiche sono in corso.

Ci risulta che siano ripartiti, non abbiamo più ricevuto richieste di assistenza da parte loro

, ha detto a Repubblica l’ambasciatore italiano in Thailandia Lorenzo Galanti (in Cambogia non c’è un’ambasciata del nostro Paese).Non è chiaro se i cinque italiani (tre diretti in Italia, due in Brasile) siano stati identificati e rintracciati per eventuali controlli: la Westerdam, rifiutata da cinque Paesi dell’Asia e lasciata in mare per dieci giorni, può rappresentare un pericoloso “buco” di sicurezza nell’ambito dell’emergenza legata al virus che ha causato centinaia di morti, partito dalla regione intorno a Wuhan.I passeggeri erano scesi in tranquillità, ma solo il giorno dopo l’anziana passeggera era risultata positiva: era arrivata con un volo charter in Malesia, insieme al marito, e ora sono ricoverati entrambi. Il timore è che abbia passato il virus ad altri passeggeri: ora quei passeggeri potenzialmente contagiati potrebbero aver già contagiato altre persone. Il gruppo più numeroso era proprio di cittadini americani.