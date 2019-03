Daniele Nardi, la fidanzata di Tom Ballard si arrende: «Non c'è più speranza»

Ore di angoscia per la sorte di, l'alpinista originario di Latina, che da giorni è disperso sul Nanga Parbat, in Pakistan. Ogni giorno che passa fa diminuire la speranza di ritrovare in vita lui e il suo compagno di avventura. «Non ha più senso. Non c'è più speranza». Ne è convinta la fidanzata di Tom Ballard - l'alpinista inglese che con il compagno di scalata italiano Daniele Nardi è da domenica scorsa disperso sul Nanga Parbat - circa l'esito delle operazioni di ricerca, tra l'altro al momento rinviate a causa del maltempo.Lo riferisce il Sunday Times. Stefania Pederiva, che vive sulle Dolomiti, lo ha sottolineato ieri sera, dopo che la neve e la scarsa visibilità hanno fermato le ricerche. Pederiva ha inoltre raccontato di aver sentito Ballard per l'ultima volta il 22 febbraio. «Si annoiava al campo base. Era contento di andare - ha spiegato - Di solito non porta il telefono. Era calmo. Stava bene. Aveva perso peso a causa dell'altitudine. Con Nardi - ha aggiunto la donna - vedevano come andava giorno per giorno».