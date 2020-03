Coronavirus, la CNN sull'Italia: «Focolaio d'Europa». La cartina virale sul web, il governo protesta

Il focolaio italiano del coronavirus è finito anche sulla tv americana: la CNN, in una grafica a dir poco eloquente, ha mostrato una cartina del contagio, con l’Italia letteralmente al centro dei contagi di tutta Europa e non solo, anche in America, Africa e Asia. Il riferimento è al fatto che parecchi contagi in altri Paesi d’Europa (e non solo) abbiano coinvolto persone che erano state in Italia, soprattutto al Nord: una esagerazione, se si considera che il vero focolaio mondiale è la Cina e la regione di Wuhan, e non certo l'Italia.ha fatto infuriare il governo italiano, che a quanto ha appreso l'agenzia Adnkronos sta protestando contro alcuni media stranieri per il modo in cui stanno dando le notizie sul coronavirus e sulla diffusione dei contagi a partire dall'Italia. In particolare viene stigmatizzato appunto il citato servizio della Cnn, che ha mostrato una cartina che mostra l'Italia come epicentro del contagio di Covid19 e della sua diffusione in tutto il mondo. Ma nel mirino delle tv straniere non è finita solo l'Italia,