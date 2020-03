Coronavirus, la diretta. In Italia ieri 79 morti: un tragico record. In arrivo l'allargamento della zona rossa

mentre la Cina ha registrato 119 nuovi casi e ulteriori 38 morti, in Italia risulta positivo anche un neonato di appena 20 giorni in provincia di Bergamo.con le nuove misure sanitarie per combattere il coronavirus, domani (giovedì) un Consiglio dei ministri che darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche.La giornata di ieri ha segnato due record: il maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della diffusione del virus, 27, il 52% in più rispetto a ieri per un totale di 79. I positivi sono saliti a 2.263 mentre i guariti sono stati 160.LA DIRETTA