Cambia il suo nome in Chiunque Altro e si candida contro Joe Biden e Donald Trump: «Meritiamo un presidente migliore di loro»

Joe Biden e Donald Trump hanno un nuovo rivale con cui fare i conti, ma che sarà un po' difficile da nominare (e non solo alle elezioni presidenziali). Negli ultimi giorni un uomo ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America e il suo nome è "Literally Anybody Else", vale a dire "Letteralmente Chiunque Altro".

L'idea è di un 35enne di Dallas, in Texas, che ha deciso di cambiare nome per concorrere alla Casa Bianca. Il suo nome di battesimo era Dustin Ebey, maestro elementare ed ex militare, e adesso il suo unico scopo è quello di interecettare tutti gli americani indecisi o insoddisfatti dei due candidati attuali, per far comprendere come "Chiunque altro" possa salire al potere.

La protesta che fa ridere gli Usa

Il suo intento è ovviamente provocatorio e ha deciso di attuarlo per protestare contro i governi che hanno gestito gli Stati Uniti negli ultimi anni. «Trecento milioni di persone meritano di meglio», ha detto, secondo quanto riferisce il Guardian. «Ci dovrebbe essere una possibilità per persone come me che sono stufe di questa appropriazione di potere da parte dei due principali partiti che non avvantaggia la gente comune».

Per presentare la propria campagna elettorale ha bisogno di 113mila firme, riuscendo in questo modo a inserire il suo nome sulla scheda elettorale in Texas.

