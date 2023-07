Bambino di 18 mesi morto: morso alla testa e al viso dal cane pastore del Caucaso

di Redazione web

Un bimbo di 18 mesi morto per i morsi di un cane: una tragedia che lascia senza parole, successa in Francia. Mercoledì, intorno alle 10:30, un bambino di appena un anno e mezzo è stato morso alla testa e al viso da un cane pastore del Caucaso all'interno in una proprietà situata a Charny-Orée-de-Puisaye, nell'Yonne.

Morto all' ospedale dopo il ricovero

Ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza in elicottero dalla Samu al centro ospedaliero universitario di Digione. Ma il piccolo poco dopo, nonostante le cure dei medici dell'ospedale, è deceduto.

Il cane è stato colpito con un fucile

Secondo gli elementi dell'indagine della gendarmeria, il bambino avrebbe aperto un recinto che si trovava in fondo al giardino, liberando così il cane. Il padre avrebbe sparato all'animale con un fucile. Oggi, purtroppo, è stata confermato la tragica notizia che il bambino era morto.

