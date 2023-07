Esplosione a Roccarainola: la colonna di fumo dalla polveriera

Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di Napoli. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito allarmato carabinieri e vigili del fuoco, accorsi sul posto, che adesso sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Al momento non è certo se ci siano delle vittime, ma il terribile scoppio fa temere il peggio.

Forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio

La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.

Un disperso

Un operaio risulterebbe disperso, al momento, dopo lo scoppio nella fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, nel Napoletano. Per il momento non c'è notizia su possibili feriti.