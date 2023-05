Milano, esplode furgone carico di bombole di ossigeno: il momento dello scoppio dell'incendio

Le immagini choc dell'esplosione del furgone carico di bombole di ossigeno avvenuta a Milano in zona Porta Romana. «Ero in casa e ho sentito una esplosione, come una batteria di fuochi di artificio». Lo dice Giuliano Franchi, 34 anni, che vive al secondo piano della palazzina interessata dall'esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno avvenuta stamani in una zona centrale di Milano. «Mi sono affacciato alla finestra e ho visto il portiere che scappava agitato - ha proseguito- Sono sceso, c'erano le macchine che prendevano fuoco». Il 34enne inizialmente ha pensato che lo scoppio fosse dovuto da una carica esplosiva messa nel cantiere di fronte a casa (stanno costruendo un edificio) .«Poi mi sono spaventato: ho pensato alle persone, all'autista del furgone e al palazzo. Poteva prendere fuoco, ci sono le condutture del gas».

Parlano i residenti

«Ho visto il cielo oscurarsi e mi sono detta 'adesso piovè poi ho guardato fuori...

La coppia è poi scesa in strada. «Ci siamo evacuati da soli. I vigili del fuoco sono arrivati almeno 22, 25 minuti dopo - dicono, aggiungendo di non voler far polemica ». La signora ha spiegato che è stata «evacuata la scuola vicina, qualche bambino ha pianto e la suora è stata male»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA