Infortunio sul lavoro: schiacciato da una trinciatrice, morto consigliere comunale

Lutto cittadino domani ad Arcevia (Ancona) durante i funerali del consigliere comunale Luca Giulioni, vittima di un infortunio sul lavoro. La tragedia, costata la vita al 54enne, si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì all’interno di una rimessa dell’azienda agricola di famiglia a Castiglioni di Arcevia. L’uomo, agricoltore e autotrasportatore, si trovava tra due mezzi agricoli quando, improvvisamente, il braccio meccanico di una trinciatrice, che stava pulendo dopo aver effettuato delle operazioni di sfalcio, si è staccato finendogli addosso.

Inutili i soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza e in volo si è alzata anche l’eliambulanza ma il 54enne è deceduto all’interno della propria rimessa per i gravi traumi da schiacciamento. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Fabriano, competente per il territorio di Arcevia, che stanno effettuando i dovuti accertamenti per capire come mai il braccio meccanico si sia staccato, finendogli addosso e provocandone il decesso. «

Sono distrutto – le prime parole che Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia è riuscito a pronunciare, aggiungendo – nel 2023 non si può morire sul lavoro, bisogna fare qualcosa, è necessario fermare queste stragi.

Secondo mandato

Luca Giulioni era al suo secondo mandato da consigliere comunale di maggioranza, prima con il sindaco Andrea Bomprezzi, ora con il primo cittadino Dario Perticaroli. Era anche presidente dell’Associazione sportiva Castiglioni. La camera ardente è stata allestita nella chiesetta di San Vincenzo sempre nella frazione di Castiglioni. Luca Giulioni lascia la moglie Anna Maria, la figlia Ainhoa, i genitori e il resto della famiglia, oltre a un vuoto enorme anche nella sua comunità che lo vedeva costantemente impegnato. Tra le numerose dimostrazioni di vicinanza c’è anche quella d’associazione Il Giardino dei Bucaneve, che assiste persone disabili. «Grazie “biondo” per tutto quello che hai fatto per noi. Un abbraccio grande alla famiglia».

