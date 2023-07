L'auto si schianta contro un albero e prende fuoco: 22enne morto carbonizzato. L'incidente choc a Palermo

di Redazione Web

È uscito fuori strada nel parco della Favorita a Palermo. Uno schianto tremendo che ha portato la sua auto a prendere fuoco e il giovane non è riuscito a uscire in tempo dal veicolo. Il giovane, un 22enne, è morto carbonizzato nell'incendio della sua auto.

L'incidente è avvenuto in nottata in viale Diana, nei pressi delle Scuderie Reali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme ed estrarre il corpo dall'abitacolo. La vittima, 22 anni, avrebbe perso il controllo della sua auto, un'Alfa Mito, ed è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. Il giovane, dopo essersi schiantato con la sua auto contro un albero, è rimasto incastrato nell'abitacolo che si è incendiato.

La strada che collega la città al litorale di Mondello è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale per consentire i rilievi fatti dall'infortunistica dei vigili urbani di Palermo.

