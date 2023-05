Si scalda il latte sul fornello e il pigiama prende fuoco, Giovanni muore avvolto dalle fiamme

di Redazione web

Un semplice gesto quotidiano, come quello di mettere il latte a scaldare sul gas, è stata la causa della morte di Giovanni Miotto, pensionato di banca di 85 anni, che era solo in casa, quando le fiamme hanno avvolto il suo pigiama, e poi lui stesso. Miotto, purtroppo era ipovedente, e probabilmente non si è accorto subito dell'incidente, ma le fiamme hanno bruciato rapidamente l'indumento che indossava, il pigiama che essendo fatto di materiale sintetico si è consumato molto rapidamente, scrive Treviso Today.

Morto carbonizzato

Pochi secondi sono bastati per avvolgere quasi interamente l'85enne, che dilaniato dalle fiamme ha cercato come ultimo disperato tentativo di spegnere il fuoco mettendosi sotto l'acqua nella doccia, ma purtroppo le gravissimi ustioni non hanno lasciato scampo al pensionato.

Trovato nella doccia

L'incidente si è verificato sabato scorso, nella sua abitazione di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, le cui urla hanno raggiunto i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi del 118 temendo il peggio; purtroppo quando sul posto sono arrivati i medici ed i vigili del fuoco, per l'uomo non c'era nulla da fare. Infatti è stato ritrovato a terra, nel piatto doccia del suo bagno, ormai senza vita.

