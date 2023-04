Cade dall'ambulanza con la sedia a rotelle e muore: incidente choc in ospedale

di Redazione web

Una donna è morta dopo essere caduta da un'ambulanza mentre arrivava in ospedale: un incidente choc, ora è stata aperta un'inchiesta. Anita Woodford, 66 anni, la vittima: la donna era stata fatta scendere dal retro dell'ambulanza parcheggiata quando la tragedia è avvenuta la mattina del 15 novembre 2021.

Era stata portata d'urgenza al Norfolk and Norwich Hospital nel Regno Unito dalla sua casa di Brisley per un appuntamento per la dialisi. La donna era stata messa sulla sedia a rotelle sbagliata e quando è stata fatta scendere dal mezzo, ​​è scivolata violentemente giù dalla rampa, finendo sull'asfalto.

L'incidente choc con l'ambulanza: la testimonianza a processo

Ieri in aula in tribunale per il processo sulla sua morte è stata mostrata la telecamera a circuito chiuso del momento in cui l'assistente all'ambulanza ha spostato la sedia a rotelle della malata fuori dall'ambulanza. Si nota la signora Woodford che finsice giù per la rampa e cade violentemente all'indietro. Ha subito un trauma cranico lo scorso autunno ed è morta due settimane dopo. L'infermiera sotto processo si è difesa spiegando: “Stavo scendendo la rampa e, non so cosa sia successo, ma quando sono arrivata in fondo la sedia a rotelle si è ribaltata all'indietro. Tutto quello che so è che si è ribaltata e non sono riuscita a trattenerla. Ho fatto quel lavoro un centinaio di volte prima e niente del genere era mai successo prima."

La difesa dell'infermiere

La donna ha raccontato di aver ricevuto una formazione sulle migliori pratiche di carico e scarico dei pazienti e di aver messo in guardia il personale sull'uso delle sedie a rotelle per facchini. Ha aggiunto: “Non avrei mai pensato che tra un milione di anni sarebbe successo. Usavamo tutti le sedie a rotelle dell'ospedale per trasportare i pazienti. Quel giorno non avevo fatto nulla di diverso da quello che avevo fatto in qualsiasi altro giorno."

È stata sospesa e licenziata dal suo ruolo a seguito di un'indagine interna. La signora Woodford ha subito una ferita alla testa e al collo. È stata sottoposta a una TAC ed è stata ricoverata in ospedale durante la notte. Otto giorni dopo un'altra scansione ha mostrato che aveva un'emorragia cerebrale. È morta a casa il 29 novembre.

