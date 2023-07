Napoli, forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio di 51 anni

di Redazione Web

Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha scosso Roccarainola, in provincia di Napoli. Un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha subito allarmato carabinieri e vigili del fuoco, accorsi sul posto, che adesso sono al lavoro per spegnere le fiamme. La tragedia ha colpito un operaio, fin da subito risultato disperso, che ha perso la vita a causa dell'esplosione.

Forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio

La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.

Una vittima

Un operaio che è, fin da subito, risultato disperso è stato trovato morto a causa dello scoppio nella fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, nel Napoletano.

«Uno spavento enorme»

«È stata un'esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c'è una vittima da piangere», ha dichiarato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo.

Il primo cittadino racconta i frangenti che sono seguiti all'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio Fireworks e l'amarezza una volta appreso del ritrovamento del cadavere dell'operaio dato per disperso. «Per fortuna, come impone la legge - spiega Russo - la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciò nonostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica».

Il sindaco Russo si è recato sul posto dove è atteso l'arrivo del magistrato incaricato delle indagini. Con lui carabinieri, vigili del fuoco, medici e infermieri. «Ad esplodere - spiega - è stato uno dei due casotti di cui si compone la fabbrica, una delle due rimaste sul nostro territorio dove c'è una antica tradizione in fatto di fuochi pirotecnici e dove fino a poco tempo fa le fabbriche presenti erano tre. I proprietari della Fireworks sono della provincia: uno è originario di Visciano, l'altro di Ercolano».

