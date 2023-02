Esplosione in una ditta di fuochi d'artificio. Un morto e un ferito: travolti dall'onda d'urto

Tragedia a Caprafico, in provincia di Teramo. Un operaio è morto e uno è rimasto ferito in seguito all'esplosione di un ordigno nell'area di una ditta di materiali esplodenti. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero stati travolti dall'onda d'urto scaturita dalla detonazione.

Il dramma

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, in località Caprafico, in un terreno adibito ad area di prova, poco distante dalla sede centrale dell'azienda di materiale pirico. L'esplosione, che non ha interessato lo stabilimento, ha provocato un incendio di sterpaglie e rotoballe. E uno dei due operai rimasti coinvolti, un 62enne, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il ferito

L'operaio ferito, di 43 anni, è stato trasportato all'ospedale di Teramo: secondo le prime informazioni dei soccorritori, le sue condizioni non sarebbero gravi. I due stavano provando due ordigni: il primo non ha dato problemi esplodendo regolarmente, il secondo invece ha ucciso il 62enne. I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto e hanno provveduto a spegnere l'incendio di rotoballe e sterpaglie scoppiato nell'area. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Teramo che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso, per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire cosa abbia provocato l'esplosione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 17:33

