Esplosione furgone con bombole di ossigeno a Milano, la testimonianza choc dell'autista: «Ho provato a spegnere le fiamme» In fiamme un furgone carico di bombole di ossigeno questa mattina in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari







di Redazione web Ci sono un ferito e una contusa tra le persone coinvolte stamane dall'esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno avvenuto questa mattina in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari: sono il conducente del mezzo, di 54 anni, che ha provato a spegnere le fiamme prima della deflagrazione, e una suora che si trovava all'interno dell'asilo nido davanti al luogo dell'esplosione. Le parole dell'autista Dalle prime testimonianze, infatti, pare che il conducente del furgone si sia accorto che qualcosa non andasse per il verso giusto sul mezzo, si è fermato: «Ho cercato di spegnere le prime fiamme...» avrebbe detto a chi lo ha sentito. Ma l'incendio ormai era esploso e dai video emerge che c'è stata una serie lunga di esplosioni fortissime con fiamme alte decine di metri. Una suora contusa La suora è rimasta contusa durante l'evacuazione mentre il conducente ha ustioni alla mano. La testimonianza di un residente: "Sembravano fuochi d'artificio" «Ero in casa e ho sentito una esplosione, come una batteria di fuochi di artificio». Lo dice Giuliano Franchi, 34 anni, che vive al secondo piano della palazzina interessata dall'esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno avvenuta stamani a Milano. «Mi sono affacciato alla finestra e ho visto il portiere che scappava agitato - ha proseguito - Sono sceso, c'erano le macchine che prendevano fuoco». Il 34enne inizialmente ha pensato che lo scoppio fosse dovuto da una carica esplosiva messa nel cantiere di fronte a casa (stanno costruendo un edificio) .«Poi mi sono spaventato: ho pensato alle persone, all'autista del furgone e al palazzo. Poteva prendere fuoco, ci sono le condutture del gas». Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 16:17

