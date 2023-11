Cameriera costretta a servire l'amante e sua moglie alla cena al ristorante per l'anniversario di matrimonio: «Gliel'ho fatta pagare»

di Hylia Rossi

Una ragazza, che lavora come cameriera in un ristorante, ha raccontato la situazione imbarazzante in cui si è trovata poco tempo prima, quando ha dovuto servire l'uomo con cui stava uscendo e che si è presentato (senza saperlo) nel ristorante in cui lavora insieme a sua moglie, con l'intenzione di festeggiare il quarto anniversario di matrimonio.

Incontrare qualcuno di nuovo, scambiarsi i numeri di telefono e cominciare a vedersi per conscersi meglio è sempre un'avventura e come è noto le avventure sono piene di peripezie, alcune delle quali si superano con tranquillità, mentre altre si rivelano più ostiche. L'aspetto positivo è che si finisce comunque per imparare qualcosa, anche in casi come quelli di Cassey.

La ragazza dice di aver fatto tutto ciò che le è stato possibile per far sentire lo sposo a disagio, mentre è stata estremamente carina nei confronti della moglie, ma secondo il web avrebbe dovuto comportarsi in maniera diversa e far sì che fosse lui a imparare qualcosa.

«Faccio sesso con la mia matrigna per punire mio papà», il 18enne: così impara a tradirla

«L'universo ha voluto che si sedessero a uno dei miei tavoli»

La storia - che avrebbe potuto essere d'amore - di Cassey e il "traditore" era iniziata qualche tempo prima quando si erano scambiati i numeri di telefono durante una festa.

Insomma, sembrava che ci fosse dell'interesse da parte sua e Cassey si è detta molto presa da lui. Poi, la ragazza gli scrive per potersi vedere nel fine settimana, dato che non avrebbe dovuto lavorare. «Da notare», dice, «che non gli ho mai detto dove lavorassi». Non che volesse tenerlo nascosto, semplicemente non c'era ancora stata l'occasione di scambiarsi quest'informazione.

L'uomo le risponde, però, che quel fine settimana sarebbe stato fuori città per degli impegni. Naturalmente, lì per lì Cassey non ci ha visto nulla di male, finché quel sabato sera «lo vedo entrare con sua moglie nel ristorante in cui lavoro. L'universo ha fatto si che si sedessero a uno dei tavoli che mi sono stati assegnati».

L'uomo, vedendo chi fosse la cameriera, è subito apparso nervoso: «Ho realizzato di avere il coltello dalla parte del manico, dichiara Cassey, E ho fatto di tutto per metterlo a disagio. Ho fatto un sacco di complimenti a sua moglie, le ho detto che era bellissima (e lo era davvero). Ho chiesto loro da quanto stessero insieme e sua moglie mi ha risposto "Oh, questo è il nostro quarto anniversario"».

La conclusione della serata e il dubbio: smascherarlo o meno?

Poi, al momento di portare il conto al tavolo, Cassey lo ha salutato dicendo: «Hai una moglie incredibile, spero che abbiate un matrimonio da sogno. Assicuratevi di tornare il prossimo anno per festeggiare». Secondo la ragazza, l'uomo si aspettava di essere smascherato da un momento all'altro, ma lei afferma di essersi trattenuta per rispetto nei confronti della moglie. Poi, la ciliegina sulla torta: l'uomo le lascia una mancia tanto alta da corrispondere al prezzo dell'intero pasto.

Gli utenti hanno fatto notare che avrebbe fatto meglio a dire tutto alla donna, per evitare che sprecasse altro tempo dietro un uomo che evidentemente non si fa problemi a uscire con altre persone. Alcuni, invece, approvano la sua scelta dato che smascherarlo in quel momento avrebbe voluto dire metterla in una posizione scomoda, mentre in questo modo il marito ha la possibilità di ammettere ciò che ha fatto in prima persona.

Per di più, Cassey si difende dalle critiche e fa notare che in quel momento si trovava nel suo posto di lavoro ed essendo madre di tre figli di certo non poteva permettersi di causare una scenata e rischiare di essere licenziata. Nonostante ciò, capisce la frustrazione di alcuni nel farle notare che la moglie potrebbe rimanere ignara del tradimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA