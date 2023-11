«Ecco come rispondere a chi ti chiede di dividere il conto», il metodo "infallibile" di una ragazza virale sui social

di Redazione web

Sui social è diventata virale la risposta che una ragazza usa quando gli uomini agli appuntamenti le chiedono di dividere il conto. La strategia dell' influencer ha ricevuto diversi apprezzamenti, ma anche diverse critiche.

La risposta

Secondo la ragazza la risposta che usa nel caso in cui le si chieda di dividere il conto è «infallibile». L'influncer ha rivelato che il trucco in questa situazione è dire: «Oh mio Dio, sono così imbarazzata in questo momento. Aspetta, volevi che fossimo solo amici? Sono così confusa: per tutto questo tempo ho pensato che fosse un appuntamento. Mi dispiace tanto, ecco la mia carta». Da subito la strategia della ragazza ha ricevuto risposte contrastanti, c'è chi ha commentato: «Non capisco perché i ragazzi non possono pagare l'intero conto? Perché chiederesti ad una donna un appuntamento se non sei disposto a pagare? Chi ti ha cresciuto?». Un altro utente non era d'accordo con l'influncer e ha aggiunto: «Il femminismo abbandona improvvisamente il loro corpo quando si tratta di soldi». C'è anche chi non ha preso una posizione netta e ha sostenuto che sia corretto seguire una via di mezzo: «Sono assolutamente per l'uguaglianza e pago per le mie cose, ma è semplicemente un bel gesto gentile che colui che chiede all'altro di uscire paghi per l'appuntamento».

