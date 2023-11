Modella spende 10mila euro per avere un corpo super muscoloso: «Voglio raggiungere la perfezione fisica»

di Cristina Siciliano

Suzy Cortez, 30 anni, è una modella fitness, che ha dichiarato di spendere cira 10mila euro per raggiungere la perfezione fisica. «Mi chiamano "Hulk" per la mia determinazione e la mia forza - racconta Suzy a Daily Star - Ho allenatori, nutrizionisti e fisioterapisti che lavorano insieme a me per farmi raggiungere una forma fisica ottimale».

La modella spende i suoi soldi anche per gli integratori alimentari di alta qualità e attrezzature all'avanguardia utili per supportare il suo stile di vita "fitness".

Una forma perfetta

«Questi elementi sono essenziali per sostenere il mio allenamento e per mantenere il mio corpo in forma - ha spiegato Cortez - Utilizzo anche prodotti specifici consigliati dal mio team di professionisti della salute e del fitness». Per Suzy spendere migliaia di euro al mese per raggiungere la perfezione fisica non è solo una spesa, ma un vero e proprio investimento. «Sono disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di raggiungere quella perfezione fisica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 22:18

