Michelle Hunziker “sradica” un paletto in strada: «Fate colazione che diventate forti». La gag è virale

di Redazione web

Michelle Hunziker questa mattina è stata protagonista di un siparietto sui social, prima di accompagnare le figlie Sole e Celeste a scuola ha girato una 'storia' su Instagram in cui scardinava un paletto in strada a Milano, per dimostare la forza acquisita dopo la colazione.

Le 'storie'

Sui social la showgirl è apparsa intenta a sradicare un paletto in strada, nella casella di testo la Hunziker ha aggiunto: «Fate colazione che diventate forti». Poco dopo la showgirl è andata avanti con 'l'allenamento' e ha postato alcune foto direttamente dalla palestra. Su Instagram la Hunziker si è ripresa mentre solleveva dei pesi in sala attrezzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 15:51

