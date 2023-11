«Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati», Fabrizio Corona lancia lo scoop. Il papà dell'influencer: cog***e

di Redazione web

«Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati». Nuovo atto della storia tra i due ex gieffini. Fabrizio Corona lo annuncia con soddisfazione «perché erano una coppia finta». Altra bomba di gossip su Dillinger news, il sito d'informazione dell'ex re dei paparazzi.

A detta di Fabrizio, la prossima settimana Pretelli lascerà la casa in cui viveva con l'influencer. «Era il covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla guida di Ex on the Beach: ecco il cast e tutte le novità

Salemi e Pretelli, è finita: la bomba di Corona

L'attacco del sito è un affondo alla Salemi che viene definita un'«arrampicatrice sociale.

Il papà di Salemi gli risponde: cog***e

Mario Salemi, papà di Giulia Salemi, ha pubblicato una storia sul suo profilo social per rispondere al gossip. «I cogl**ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono», ha scritto. Silenzio, invece, da parte dei diretti interessati, che presto condurranno "Ex on th beach" in coppia.

