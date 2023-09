«Volevo cambiare data e ora della nascita di mio figlio, ma l'infermiera ha reagito così»

di Redazione web

Avrebbe voluto cambiare data e ora della nascita del figlio, ma l'infermiera glielo ha impedito. La storia di un papà, che voleva scegliere quando il neonato avrebbe festeggiato il compleanno, non ha avuto il lieto fine sperato.

L'uomo ha avuto da ridire e si è sfogato sui social spiegando l'accaduto. Scopriamo insieme cos'è successo.

Questione di compleanno

«Ho discusso con lei a riguardo e le ho detto che ne stava facendo un problema, ma che essendo il padre avrei dovuto avere voce in capitolo e assumermene le responsabilità», ha scritto l'uomo su Reddit, su cui ha chiesto parere agli utenti online.

Il bambino è nato a alle 23.05 del 31 dicembre 2020, ma il papà avrebbe voluto che venisse scritto 00.05 del 1 gennaio 2021 sul referto di nascita.

«Il 2020 è stato un anno dannato - ha continuato a scrivere l'uomo - e non voglio che mio figlio sia associato ad esso, quindi scrivere 2021 avrebbe più senso. Dopo che ha provato a discutere con me dicendomi che quello che stavo facendo è considerato un atto falso, le ho risposto che avrei dovuto scegliere io e abbiamo iniziato a litigare pesantemente».

Alla fine l'uomo ha concluso: «Mia moglie ha detto che l'ho messa in imbarazzo facendo una scenata, comportandomi in modo stupido. Ho fatto così male?».

Chiedendo se avesse torto nel fare ciò, ha scoperto che per lo più tutti condividevano l'opinione della moglie. Un utente ha detto: «Come genitore non hai autorità sullo spazio e sul tempo. La sua data e ora di nascita sono un fatto, non un'opinione», e un secondo account ha chiesto scherzosamente: «Io ho 30 anni, ma avrò tutto l'anno da vivere, quindi vuol dire che sono nato anche nel 2021?». Alla fine, una terza persona gli ha ricordato che anche se sono successe tante cose orribili nel 2020, «è successa anche una cosa bella. Tuo figlio è stato concepito ed è nato nel 2020».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 22:14

