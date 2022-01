Cacciata dai buttafuori: «Sei troppo brutta per entrare in questo locale». La rivincita di Claire

«Troppo brutta per entrare». Questo si è sentita dire da un gruppo di buttafuori Claire Sidebottom una 39enne inglese mamma a tempo pieno che per una sera voleva abbandonare la routine e tornare dopo tanto tempo a fare il classico giro dei locali notturni. L’esperienza è finita però diversamente rispetto alle sue aspettative. Secondo quanto riporta il Sun, all’arrivo in un disco pub nella zona di Piccadilly Gardens a Manchester, la 39enne si è vista rifiutare l’ingresso. Motivo? «Troppo brutta per entrare». La donna comunque non si è persa d'animo: ha preso il telefono riprendendo i buttafuori che commentavano il suo aspetto ridendo tra loro.

Leggi anche > Studente aggredisce classe armato di coltello: feriti professore e compagno 16enne

Il video poteva diventare compromettente per gli uomini all’ingresso. Claire infatti ha chiesto i loro nomi e minacciato di inviare tutto ai gestori del locale. A quel punto i buttafuori sono passati all’azione. E’ bastato un momento e uno di loro ha afferrato lo smartphone, caduto a terra grazie a uno spintone, passandolo a un “compare” che è scappato lontano dal pub. Inutili le suppliche di Claire per riavere il telefono dove custodiva foto dei figli e ricordi personali. Da parte del “gruppetto” solo bocche cucite. La donna ha quindi denunciato il fatto riuscendo a far condannare uno degli uomini e ottenendo un risarcimento di mille sterline. Dopo la decisione, la mamma di Mossley si è detta contenta per la punizione che però poteva essere più "pesante" visto il ruolo del buttafuori: «era lì per proteggere le persone non per fare il prepotente, aggredire e derubare» ha commentato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA