Studente aggredisce classe armato di coltello: ferito professore e compagno 16enne

Momenti di panico in una scuola in Svezia dove un adolescente armato di coltello ha aggredito una classe dove c'erano alunni e un docente. Uno studente di 16 anni e un insegnante di un liceo in centro a Kristianstad, nel sud del Paese, sono stati feriti dall'adolescente. Secondo quanto riportano i media locali, il 16enne sarebbe gravemente ferito, mentre l'insegnante, 55 anni, avrebbe lesioni lievi. Il capo della polizia Anders Olofsson ha spiegato che un adolescente è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio pochi minuti dopo che era stato dato l'allarme.

Non è chiaro il motivo dell'aggressione, alla quale hanno assistito diversi studenti. Secondo un testimone citato dalla stampa locale, l'adolescente sarebbe entrato in classe con una maschera nera sul viso e poi sulle note di musica ad alto volume ha aggredito l'insegnante e i compagni di classe. «All'inizio abbiamo pensato che fosse uno scherzo», ha detto uno degli studenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:29

