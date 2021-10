Svezia, con piede di porco e ascia ferisce due bambini e una donna

Due bambini e una donna sono stati feriti nella spaventosa aggressione avvenuta, nel nord della Svezia. A compiere l'attacco con un piede di porco e un'ascia contro i due piccoli che hanno meno di 10 anni e una 75enne è stato un uomo di circa cinquant'anni, che avrebbe legami familiari con gli aggrediti. L'uomo, secondo quanto riferiscono media locali è stato già arrestato dalla polizia. Uno dei bambini colpiti sarebbe in condizioni gravi.

L'aggressione è avvenuta a Lycksele, località a 700 chilometri a nord di Stoccolma. Le circostanze di quanto accaduto non sono ancora chiare. La polizia svedese non ha confermato la notizia, ma sta indagando. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dall'attacco in Norvegia da parte di un cittadino danese, che armato di arco e frecce ha ucciso almeno cinque persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:12

